Shkoi për të neutralizuar familjen me të sëmurë mendorë, plagoset polici në Lezhë

Një efektiv, i cili shkoi për të neutralizuar disa persona në një familje në fshatin Rrile të Lezhës, ka mbetur i lënduar.

Polici i plagosur raportohet se kishte shkuar së bashku me disa efektivë për të neutralizuar familjen me persona me probleme të shëndetit mendor, në ndihmë të institucioneve vendore.

Por janë hasur në rezistencën dhe dhunën e tyre. Personat me probleme të shëndetit mendor janë dërguar në psikatrinë e Shkodrës, ndërsa polici po merr mjekim në urgjencën e Lezhës.