Shkrumbohet makina në bypassin e Vlorës

Lajmifundit / 16 Shtator 2025, 19:01
Aktualitet

Shkrumbohet makina në bypassin e Vlorës

Një tjetër automjet është përfshirë nga flakët në bypassin e Vlorës, në segmentin që lidh qytetin me Orikumin.


Mjeti, i cili po udhëtonte në drejtim të Orikumit, është përfshirë papritur nga zjarri dhe është djegur plotësisht.

Forcat zjarrfikëse kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje, duke bërë të mundur shuarjen e flakëve. Fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar.

Ndërkohë, grupi i ekspertëve ndodhet në terren dhe po punon për të përcaktuar shkaqet e zjarrit, që dyshohet të ketë nisur si pasojë e një defekti teknik në automjet.

 

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord.

