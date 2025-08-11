LEXO PA REKLAMA!

Shkrumbohet makina në aksin Kuç-Qeparo/ Flakët djegin plotësisht makinën, shoferi del në kohë

Lajmifundit / 11 Gusht 2025, 09:09
Aktualitet

Shkrumbohet makina në aksin Kuç-Qeparo/ Flakët djegin

Një automjet tip Ford u përfshi nga flakët mbrëmjen e djeshme pranë urës së Laskos, në afërsi të fshatit Kuç, përgjatë aksit rrugor Kuç–Qeparo.

Dyshohet se zjarri u shkaktua nga një shkëndijë elektrike në motor. Shoferi arriti të dalë në kohë pa pësuar lëndime, ndërsa trafiku në zonë u rëndua për shkak të orarit të ngarkuar të mbrëmjes.

Pavarësisht ndërhyrjes së zjarrfikësve, mjeti u shkrumbua plotësisht. Në vendngjarje mbërritën edhe forcat e policisë, ndërsa makina qëndroi në rrugë deri në orët e vona të natës.

