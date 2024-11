Shkonin me klientët për 200-300 euro në banesa me qira, kapen 5 pro.stitutat kineze në Tiranë

Nje rrjet i shfrytezimit te vajzave kineze per ushtrim prostitucioni ne Tirane eshte goditur nga policia r kryeqytetit.

Sipas njoftimit, vajzat kane ardhur ne Shqiperi pas premtimeve per ti punesuar ne qendra masazhi, por me pas, ka ndodhur shfrytezimi i tyre per prostitucion.

Njoftimi:

Seksioni për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme, në drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, në kuadër të një procedimi penal të muajit gusht të këtij viti, ka finalizuar operacionin policor të koduar "Red Light 3".

Gjatë operacionit u ndaluan shtetasit A. W., 45 vjeçe, Zh. Y., 30 vjeç, për veprat penale "Trafikimi i personave të rritur", "Shfrytëzimi i prostitucionit" dhe "Mbajtja e lokaleve për prostitucion", kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 110/a, 114 dhe 115 e 25 të Kodit Penal.

Gjithashtu, u proceduan në gjendje të lirë për veprën penale "Prostitucioni", parashikuar nga neni 113 i Kodit Penal, 5 shtetase kineze, si dhe për veprën penale "Moskallëzimi i krimit", shtetasi G. L., 62 vjeç, banues në Tiranë.

Nga veprimet hetimore të kryera në kuadër të procedimit, ka rezultuar se shtetasit A. W. dhe Zh. Y., në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë sjellë në Shqipëri, 5 shtetase të huaja, të cilave iu kanë premtuar se do t’i punësonin në qendra masazhesh në Shqipëri.

Pasi këto shtetase kanë arritur në vendin tonë, dy të arrestuarit i kanë shfrytëzuar për prostitucion, në ambiente (apartamente) të marra me qira.

Nga veprimet hetimore është dokumentuar ligjërisht fakti se autorët e dyshuar i reklamonin në faqe online, shtetaset që i shfrytëzonin për prostitucion, gjenin klientët, i prisnin ata në hyrjen e pallatit ku ushtrohej prostitucioni dhe pas kryerjes së pagesave që varionin nga 200-300 euro, i dërgonin klientët në apartament.