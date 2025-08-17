Shkodër/ Sekuestrohen mijëra bimë narkotike, dy persona në pranga, tre kryetarë fshatrash nën hetim
Dy persona u arrestuan në flagrancë në fshatin Roagam të Shkodrës, pasi kultivonin 1299 bimë narkotike dhe 1000 fidanë të llojit Cannabis Sativa. Arrestimet u kryen nga Shërbimet e Sektorit për Hetimin e Narkotikëve në DVP Shkodër, në kuadër të operacionit policor të koduar “Koordinata”.
Bëhet fjalë për shtetasit A. R., 35 vjeç, dhe K. R., 42 vjeç, të afërm me njëri-tjetrin, të cilët kishin kultivuar 7 parcela pranë banesave të tyre. Në afërsi të banesës së K. R. u gjet gjithashtu një lidhje e paligjshme e energjisë elektrike. Të dy u arrestuan për veprën penale “Kultivimi i bimëve narkotike”.
Operacionet e tjera në njësitë administrative Kelmend, Gur i Zi, Postribë dhe Shllak rezultuan me asgjësimin e mbi 7000 bimëve narkotike të dyshuara, gjithmonë të llojit Cannabis Sativa.
Në vijim të veprimeve procedurale, u referuan materialet në Prokurori për kryerjen e veprës penale “Shpërdorimi i detyrës” për tre kryetarë fshatrash: F. L., kryetar i fshatit Vilz; R. M., kryetar i fshatit Ura e Shtrenjtë; dhe R. B., kryetar i fshatit Domen.
Operacioni “Koordinata” vijon në të gjithë territorin e qarkut Shkodër, me qëllim identifikimin, kapjen dhe vënien para përgjegjësisë penale të të gjithë autorëve të kultivimit të bimëve narkotike.