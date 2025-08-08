LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Shkodër/ Gjendet i pajetë pranë banesës 47-vjeçari, dyshohet se vdiq nga pickimet e bletëve

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 13:30
Aktualitet

Shkodër/ Gjendet i pajetë pranë banesës 47-vjeçari,

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në fshatin Nënmavriq, Shkodër, ku një 47-vjeçar është gjetur i pajetë pranë banesës së tij.

Sipas policisë, trupi i viktimës, identiteti i të cilit nuk bëhet publik, është gjetur nga familjarët. Nga këqyrja paraprake nuk janë konstatuar shenja dhune, ndërsa dyshohet se vdekja ka ardhur si pasojë e pickimeve nga bletët.

“Paraprakisht dyshohet se 47-vjeçari ka humbur jetën si pasojë e pickimit nga bletët. Grupi hetimor po punon për dokumentimin e plotë të rrethanave të rastit”, njoftoi policia e Shkodrës.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion