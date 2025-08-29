Shkodër/ Arrestohet 58-vjeçari që vrau fqinjin me pistoletë, ja çfarë u gjetën në vendngjarje (EMRI)
Një 58-vjeçar u arrestua nga Policia në Shkodër, pasi akuzohet se vrau me armë zjarri për motive të dobëta, 61-vjeçarin Pirro Prroni, në fshatin Abat të Shalës.
Autori, i identifikuar si Ndoc Maçaj, u vetëdorëzua disa orë pas krimit, bashkë me armën e përdorur. Në vendngjarje u sekuestruan gëzhoja pistolete dhe mjete prerëse (thikë dhe kmesë), që dyshohet se i mbante për të kryer krimin.
Njoftimi i policisë:
Shkodër/Vijojnë veprimet hetimore për zbardhjen dhe dokumentimin e rrethanave dhe shkakut të vrasjes së 61-vjeçarit, mbrëmjen e djeshme, në fshtatin Abat.
Dyshohet se vrau me armë zjarri pistoletë, 61-vjeçarin, për motive të dobëta, arrestohet 58-vjeçari, i cili u vetëdorëzua disa orë pas ngjarjes, bashkë me armën e krimit.
Specialistët e Sektorit për Hetimin e Krimeve ndaj Personit vunë në pranga shtetasin N. M., 58 vjeç, për veprat penale “Vrasja me dashje” dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”.
Ky dyshohet se dje, në fshatin Abat, Shalë, ka vrarë me armë zjarri pistoletë, për motive të dobëta, shtetasin P. P., 61 vjeç, banues në fshatin Abat.
Shërbimet e Policisë kanë gjetur në vendin e ngjarjes dhe kanë sekuestruar dy gëzhoja pistolete dhe 2 mjete prerëse (thikë dhe kmesë).
Materialet procedurale do t’i kalojnë Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.