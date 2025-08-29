LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Shkodër/ Arrestohet 58-vjeçari që vrau fqinjin me pistoletë, ja çfarë u gjetën në vendngjarje (EMRI)

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 09:30
Aktualitet

Një 58-vjeçar u arrestua nga Policia në Shkodër, pasi akuzohet se vrau me armë zjarri për motive të dobëta, 61-vjeçarin Pirro Prroni, në fshatin Abat të Shalës.

Autori, i identifikuar si Ndoc Maçaj, u vetëdorëzua disa orë pas krimit, bashkë me armën e përdorur. Në vendngjarje u sekuestruan gëzhoja pistolete dhe mjete prerëse (thikë dhe kmesë), që dyshohet se i mbante për të kryer krimin.

Njoftimi i policisë:

Shkodër/Vijojnë veprimet hetimore për zbardhjen dhe dokumentimin e rrethanave dhe shkakut të vrasjes së 61-vjeçarit, mbrëmjen e djeshme, në fshtatin Abat.

Dyshohet se vrau me armë zjarri pistoletë, 61-vjeçarin, për motive të dobëta, arrestohet 58-vjeçari, i cili u vetëdorëzua disa orë pas ngjarjes, bashkë me armën e krimit.

Specialistët e Sektorit për Hetimin e Krimeve ndaj Personit vunë në pranga shtetasin N. M., 58 vjeç, për veprat penale “Vrasja me dashje” dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”.

Ky dyshohet se dje, në fshatin Abat, Shalë, ka vrarë me armë zjarri pistoletë, për motive të dobëta, shtetasin P. P., 61 vjeç, banues në fshatin Abat.

Shërbimet e Policisë kanë gjetur në vendin e ngjarjes dhe kanë sekuestruar dy gëzhoja pistolete dhe 2 mjete prerëse (thikë dhe kmesë).

Materialet procedurale do t’i kalojnë Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion