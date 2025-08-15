Shkodër/ 5 shoferë të arrestuar në dy javë, mbi 1300 gjoba për shkelje të Kodit Rrugor
Gjatë dy javëve të fundit, policia rrugore e Shkodrës ka ndërmarrë kontrolle intensive, duke arrestuar 5 drejtues mjetesh dhe proceduar penalisht 7 të tjerë, ndërsa janë vendosur gjithsej 1307 masa administrative për shkelje të ndryshme të Kodit Rrugor.
Shifrat tregojnë:
• 80 masa për mosvënien e rripit të sigurimit;
• 51 për mosvënien e kaskës mbrojtëse;
• 9 për përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit;
• 39 për drejtim mjeti në efektin e alkoolit;
• 176 për parakalime të gabuara;
• 473 për ndalim ose qëndrim të gabuar;
• 44 për mosdhënie përparësie këmbësorëve;
• 2 për xhama të errësuar.
Policia apelon tek drejtuesit e mjeteve të respektojnë rregullat e qarkullimit dhe u kërkon qytetarëve të denoncojnë çdo shkelje që vërejnë.