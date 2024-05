Shkelën rregullat e qarkullimit rrugor, policia e Tiranës arreston 6 persona

Policia rrugore e Tiranës ka arrestuar 6 persona, për shkelje të të rregullave të qarkullimit rrugor.

“Nga specialistët e Qarkullimit Rrugor u bë arrestimi në flagrancë i shtetasve: A. A., 20 vjeçe, A. B., 42 vjeç dhe F. Xh., 29 vjeç, pasi u kapën duke drejtuar mjetet përkatëse në gjendje të dehur; A. M., 23 vjeç dhe M. S., 21 vjeç, pasi u kapën duke drejtuar mjetet pa lejen përkatëse;

Sh. Xh., 16 vjeç, pasi duke drejtuar motomjetin pa lejen përkatëse të drejtimit është përplasur me motomjetin me drejtues A. H., 21 vjeç. Si pasojë është dëmtuar njëri prej drejtuesve shtetasi A. H., 21 vjeç dhe pasagjeri në motomjetin me drejtues Sh. Xh., të cilët u dërguan në spital, dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprime të mëtejshme”, njofton policia.