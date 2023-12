Shkatërroi traun e parkimit dhe dëmtoi makinën e policisë, arrestohet 42-vjeçari në Tiranë

Një 42-vjeçar ka rënë në prangat e policisë pas veprimeve të dhunshme të kryera nga ana e tij. Policia bën me dije se A.Ll ka dëmtuar traun e parkimit të një hoteli si dhe ka kundërshtuar me dhunë punonjësit e policisë dhe ka dëmtuar automjetin e tyre ndërsa menjëherë më pas është arrestuar.

Tiranë/ Shkatërroi traun e parkimit të një hoteli, kundërshtoi punonjësit e Policisë dhe dëmtoi automjetin e tyre ndërkohë që ata u përpoqën ta neutralizonin, vihet në pranga 42-vjeçari. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 1, në vijim të punës për garantimin e rendit dhe sigurisë në territor, ditën e sotme, rreth orës 02:20, pas marrjes së njoftimit se në rrugën "Abdi Toptani", një shtetas kishte dëmtuar traun e parkimit të një hoteli dhe po kryente veprime të dhunshme, menjëherë kanë kaluar në adresën e dhënë, për sqarimin e rrethanave të rastit dhe për shoqërimin e autorit të dyshuar.

Shërbimet e Policisë, sapo kanë kaluar në këtë adresë, kanë konstatuar shtetasin A. Ll., 42 vjeç, banues në Tiranë, i cili gjatë shoqërimit ka kundërshtuar me dhunë punonjësit e Policisë dhe ka dëmtuar automjetin e tyre. Në vijim të veprimeve procedurale u bë arrestimi në flagrancë i tij dhe materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme.