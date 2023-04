Shkatërrohet banda e trafikantëve të heroinës në Itali, 3 shqiptarë mes 11 të akuzuarve

Ai e kishte shndërruar garazhin e shtëpisë së tij në Roccabianca në një rafineri për prodhimin e heroinës.

Prokuroria e Padovas ka mbyllur hetime për 29-vjeçarin shqiptar i cili së bashku me dhjetë persona të tjerë akuzohet për drejtimin e trafikut të heroinës në sasi të mëdha në periudhën qershor 2020-nëntor 2022.

Në kuadër të monitorimit të korrierëve dhe mjeteve të përdorura prej tyre, policia arrestoi 29-vjeçarin shqiptar nga Roccabianca, duke i sekuestruar gati nëntë kilogramë heroinë dhe 34.000 euro para cash.

Policia e ndaloi të riun në Padova duke drejtuar një makinë "Polo". Gjatë kontrollit u vu re se në dy sediljet e përparme ishin krijuar dy ndarje që mund të hapeshin me anë të një pajisjeje mekanike të vendosur brenda mbushjes.

33 mijë euro paracash u gjetën brenda ndarjes nën sediljen anësore të shoferit, ndërsa 1.3 kilogramë heroinë në ndarjen nën sediljen anësore të pasagjerit.

Kontrolli i mëpasshëm i shtëpisë në Roccabianca më pas i lejoi agjentët të gjenin 7.4 kilogramë heroinë dhe një mijë euro të tjera.

Garazhin e shtëpisë i dyshuari e kishte përdorur si depo dhe rafineri. Brenda tij u sekuestrua i gjithë materiali i nevojshëm për përgatitjen dhe paketimin e drogës dhe rreth 20 kilogramë paracetamol.

Hetimet përfunduan edhe për një 30-vjeçar nga Montegalda (Vicenza), një italian 43-vjeçar dhe një 26-vjeçar me origjinë tuniziane, të dy nga Grisignano di Zocco (Vicenza), një burrë dhe një grua me origjinë kalabreze, 36 dhe 46 vjeç, një tunizian 24 vjeç, banues në Villafranca Padovana, por në fakt banues në Padova, dy shqiptarë të moshës 34 dhe 30 vjeç banues në Bolonja, një 38 vjeçar nga Conselice (Ravena), një 29 vjeçar nga Roccabianca (Parma) dhe një 38 vjeçar nga Mirandola (Rimini).

Akuza

Njëmbëdhjetë të pandehurit akuzohen se kanë mbajtur, transportuar, blerë dhe shitur në raste të ndryshme deri në qershor 2022, midis Padovës, Villafranca Padovana, Tribano dhe Grisignano di Zocco, sasi heroine që variojnë nga dhjetëra në qindra gramë çdo herë, deri në një kilogram në të njëjtën kohë.

Njëqind në të gjitha episodet e diskutueshme.

Sasi të cilat së bashku me bisedat e shumta të kapura, shërbimet e vëzhgimit dhe arrestimet dhe sekuestrimet e kryera nga policët e Skuadrës Fluturuese, kanë nxjerrë në pah një nivel mesatar të lartë të trafikut të drogës.

Veprimtaria hetimore lidhet me rezultatet e një aktiviteti tjetër hetimor të mëparshëm të koordinuar po nga Prokuroria Publike e Padovës dhe Skuadra Fluturuese i koduar "Operacioni Polo"që kishte çuar në identifikimin midis viteve 2020 dhe 2021 të disa korrierëve me kombësi të supozuar shqiptare, të cilët furnizonin me drogë një grup italianësh dhe të huajsh që jetonin në Padova, në mënyra të ngjashme.

Në atë kohë, hetimet çuan në sekuestrimin e 30 kilogramëve heroinë, të cilat u gjetën në Bosaro (Rovigo) në zotërimin e një korrieri "të mëparshëm".

Konkretisht janë njoftuar nëntë masa paraprake.

Vazhdimi i aktivitetit hetimor bëri që shumë shpejt hetuesit të identifikonin automjete të tjera të përdorura nga korrierët shqiptarë për dërgimin e drogës.

Ata kishin karakteristikat e pajisjes me një ndarje të përshtatshme për fshehjen e drogës dhe për të dokumentuar sërish në maj 2021 një dërgesë të re droge, të kryer nga korrieri i ri, një 34-vjeçar shqiptar nga Bolonja ndaj një 38-vjeçari tunizian.

Në këtë rrethanë tuniziani u arrestua pasi iu gjetën disa shkopinj heroinë me peshë totale 534 gram.

Ky i fundit nga ana e tij ishte përgjegjës për marrjen e sasisë nga një bashkatdhetar 24-vjeçar nga Villafranca Padovana, i shënuar si "klient" në shënimet e gjetura me rastin e arrestimit dhe rrëmbimit që ishte kryer në Bosaro.

Midis korrikut dhe tetorit 2020, ai kishte blerë tashmë 6 kilogramë heroinë, një pjesë të dorëzuar në Padova dhe një pjesë të dorëzuar në Grisignano del Zocco (Vicenza) në duart e bashkëpunëtorit të tij italian 43-vjeçar, edhe ai sot është zyrtarisht nën hetim.

Gradualisht u identifikuan korrierë shtesë, të cilët me kalimin e kohës mbështetën dhe më pas zëvendësuan 34-vjeçarin shqiptar nga Bolonja në posedim, paketim dhe transport të drogës. Mes tyre janë edhe çifti kalabrez.