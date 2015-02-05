Shkatërrohet banda shqiptare e kokainës në Britani, arrestohen 21 persona
Policia ka shkatërruar një bandë që merrej me shpërndarjen e kokainë, që besohet se furnizonte Manchester-in. Gjatë një mësymje të programuar në 17 adresa të ndryshme në Manchester, Salford, Trafford dhe veri të Uellsit, u arrestuan 21 persona, shumica shqiptarë.
Oficerët kanë sekuestruar një kilogramë kokainë, vlera e të cilës në rrugë do të shkonte 100 mijë paund,. Gjithashtu janë sekuestruar 30 mijë paund cash, dy armë, një silenciator dhe municione.
Operacioni u finalizua pas tetë muajsh hetime për bandën e shqiptarëve që dyshohej se furnizonte qytetin e Machester-it me kokainë. Mes të arrestuarve janë 18 meshkuj dhe tre femra./shekulli