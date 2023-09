Reforma në drejtësi, Xhafaj: Do shkarkohet prokurori i përgjithshëm

Pas miratimit te ndryshimeve kushtetuese, Adriatik Llalla do te shkarkohet nga detyra. Kreu i Komisionit te Posacem per Ndryshimet Kushtetuese, Fatmir Xhafaj tha ne nje interviste ne studion e “ABC Neës”, se do te zgjidhet nje prokuror i ri, sipas procedurave te reja qe kane parashikuar ekspertet qe hartuan ndryshimet.

"Eshtë parashikuar që prokurori në detyrë, i ndërpritet mandati (nëse pranohet ky amendim pasi do të shprehet Komisioni i Venecias).

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Prokuror i ri mund të jetë ky nëse kandidon dhe konkuron, nuk jam unë ai që vendos, tha Xhafa.