Shkaktoi vdekjen e Jonadës vogël në Potam, flet Tase: Mund të kisha vrarë edhe familjen time

Ish-polici Arjan Tase, që me manovrat e tij me skaf shkaktoi vdekjen e 7-vjeçares Jonada Avdija, foli për herë të parë në gjykatë mbi ngjarjen tragjike në Potam të Himarës, për të cilin akuzohet nga prokuroria për vrasje indirekte me dashje.

Tase i ka kërkuar ndjesë familjes së të miturës për tragjedinë e shkaktuar. Ai nuk pretendoi asnjë rrethanë lehtësuese, duke mos bërë ankim ndaj masës së arrestit, por nënvizoi faktin që sipas tij mjeti lundrues i kishte dalë jashtë kontrollit.



“Nuk do të doja kurrsesi të kishte ndodhur ajo që ndodhi. Dua t’ju kërkoj ndjesë edhe të gjithë kolegëve të policisë së shtetit të prekur nga kjo situatë.

Nuk duhet të ndodhte kurrsesi, por fati im i keq. Në skaf kishte hipur vetëm nëna ime dhe djali im i vogël. Në det ishte gruaja me djalin e madh dhe motra me dy fëmijët.

Nëse skafi do ishte rrotulluar në anën e kundërt do të kisha vrarë familjen time”, ishte shpjegimi i tij i ngjarjes.



Ndërkohë, prokuroria ka paraqitur një video në cilësinë e provës materiale, ku dallohet se mjeti lundrues ka dalë jashtë kontrollit.