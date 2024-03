Shkaktoi aksidentin në qendër të Elbasanit, arrestohet shoferi

Një 21-vjeçar është arrestuar nga Policia pasi ka shkaktuar një aksident pasditen e djeshme në qytetin e Elbasanit.

Në pranga ka rënë shtetasi me iniciale A.Ll, pasi ka humbur kontrollin e mjetit dhe është përplasur me një tjetër automjet i cili ka përfunduar në ambjentet e një lokali.

Policia sqaron se ngjarja ndodhi në bulevardin “Aqif Pasha”, dhe nga përplasja kanë mbetur të plagosur lehtë dy persona.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Specialistët e Sektorit të Policisë Rrugore arrestuan në flagrancë shtetasin A. Ll., 21 vjeç, banues në Elbasan, sepse pasditen e djeshme, në bulevardin “Aqif Pasha”, Elbasan, automjeti që ai drejtonte është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin E. K., 31 vjeç, banues në Fier. Si pasojë janë dëmtuar lehtë drejtuesi i automjetit, shtetasi E. K., dhe pasagjerja që udhëtonte me të. Gjithashtu, nga ky aksident janë shkaktuar dëme materiale në lulishten e një lokali dhe në një automjet të parkuar.”, thuhet në njoftimin e policisë.