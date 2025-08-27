LEXO PA REKLAMA!

Shkaktoi aksidentin ku vdiqën dy motrat Dhimaku, ja çfarë vendosi gjykata për 23-vjeçarin Kevin Norra

Lajmifundit / 27 Gusht 2025, 12:43
Aktualitet

Këtë të mërkurë, gjykata e Sarandës ka caktuar masën e sigurisë për 23-vjeçarin Kevin Norra, drejtuesin e mjetit që shkaktoi aksidentin e rëndë në aksin Sarandë–Delvinë, ku humbën jetën motrat Rozina dhe Ela Dhimaku, dhe mbeti e plagosur rëndë Antonela Zhupa.

Në seancën e zhvilluar, prokurorja e çështjes, Besjana Sadikaj, kërkoi masën e arrestit me burg, të cilën gjykata e pranoi.

Norra u ndalua menjëherë pas ngjarjes tragjike që ndodhi mbrëmjen e së dielës, për drejtim mjeti në gjendje të dehur dhe parakalim të gabuar.

Kujtojmë që aksidenti ndodhi në aksin rrugor Delvinë-Sarandë, ku shtetasi Kevi Norra, 23-vjeç, duke drejtuar automjetin tip “Audi”, është përplasur me automjetin tip “Lancia”, me drejtuese shtetasen Ela Dhimaku.

