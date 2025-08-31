Shkaktoi aksident në Selanik, arrestohet 28-vjeçarja shqiptare! Nuk dispononte as patentë
Lajmifundit / 31 Gusht 2025, 18:11
Një grua 28-vjeçare në Selanik të Greqisë është arrestuar nga policia greke pasi shkaktoi një aksidente automobilistik.
Sipas shtypit grek, aksidenti ndodhi pasditen e së shtunës.
28-vjeçarja u përfshi në një aksident me pasoja në dëme materiale, fatmirësisht pa të lënduar.
Por policia greke zbuloi se 28-vjeçarja nuk posedonte as patentë, për shkak se i ishte pezulluar më herët për një tjetër shkelje rrugore.
Ajo është arrestuar dhe pritet të dalë para gjykatës për masë.