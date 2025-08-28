LEXO PA REKLAMA!

Shkak konflikti për pronën, ky është 61-vjeçari që humbi jetën në Shkodër

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 21:14
Aktualitet

Shkak konflikti për pronën, ky është 61-vjeçari

Një vrasje me armë zjarri ka ndodhur në fshatin Abat të Shalës në Shkodër, ku viktimë ka mbetur 61-vjeçari Piro Prroni. 

Ndërkohë, autori i dyshuar është identifikuar nga policia, Ndoc Maçaj, dhe është shpallur në kërkim. Sipas informacioneve, mendohet se viktima dhe autori i dyshuar janë kushërinj me njëri-tjetrin.

Ngjarja ka ndodhur në rrethana të paqarta, teksa policia bën me dije se është ngritur një grup i posaçëm hetimor për të zbardhur vrasjen dhe sqaruar rrethanat e dinamikën.

Uniformat blu nuk kanë shkuar ende në vendngjarje për shkak të zonës së thellë malore ku ka ndodhur krimi. 

 

 

