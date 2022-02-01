Shiste sapunin për shampo, arrestohet 53-vjeçari në Tiranë
Një 53-vjeçar i identifikuar si Arben D. është arrestuar nga policia pasi akuzohet se prodhonte detergjentë dhe shampo të markave të ndryshme në banesë duke i mbushur me ngjyrues dhe sapunë dhe më pas i shiste.
Operacioni është finalizuar mëngjesin e sotëm nga seksioni për Krimin Ekonomik në Policinë e Tiranës
Duket se 53-vjeçari nuk kishte zënë mend për shkak se është arrestuar edhe 6 vite më parë për të njëjtën shkelje.