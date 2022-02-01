LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Shiste sapunin për shampo, arrestohet 53-vjeçari në Tiranë

Lajmifundit / 1 Shkurt 2022, 09:46
Aktualitet

Shiste sapunin për shampo, arrestohet 53-vjeçari në Tiranë

Një 53-vjeçar i identifikuar si Arben D. është arrestuar nga policia pasi akuzohet se prodhonte detergjentë dhe shampo të markave të ndryshme në banesë duke i mbushur me ngjyrues dhe sapunë dhe më pas i shiste.

Operacioni është finalizuar mëngjesin e sotëm nga seksioni për Krimin Ekonomik në Policinë e Tiranës

Duket se 53-vjeçari nuk kishte zënë mend për shkak se është arrestuar edhe 6 vite më parë për të njëjtën shkelje.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion