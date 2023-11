Shira të dendur dhe dëborë, parashikimi i motit për sot

Sipas MeteoAlb, si pasojë e ndryshimit të masave ajrore nga të ftohta polare në masa ajrore të ngrohta oqeanike, vendi ynë do të karakterizohet nga moti i ngrohtë, por i lagësht.

Reshje të dendura shiu do të ketë në të gjithë ultësirën perëndimore, ndërsa në zonat e thella malore priten reshje të konsiderueshme dëbore.

Parashikohet që kushtet e paqëndrueshme atmosferike të na shoqërojnë deri vonë në mbrëmje kur pritet dobësim i intensitetit të tyre.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë serisht rritje si në mëngjes edhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -4°C deri në 15°C. Era do të fryjë mesatare dhe e fortë me shpejtësi mbi 70 km/h nga drejtimi permanent jugor kjo do të bëjë që në brigjet detare të krijohet dallgëzim 6 ballë.