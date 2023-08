Shifra rekord azilkërkuesish në Britani, numri më i lartë në dy dekada! Shqiptarët në krye

Numri i kërkesave për azil në Mbretërinë e Bashkuar ka arritur nivelin më të lartë në dy dekada, zbuluan sot shifrat e reja të Home Office.



DailyMail raporton se gjithsej ishin bërë 78,768 aplikime që lidhen me 97,390 persona në vitin që përfundon në qershor 2023 - 19 për qind më shumë se një vit më parë.

Shqipëria është kombësia më e zakonshme që aplikont për azil në Britani, me 11,790 aplikime, 7,557 prej të cilave erdhën nga mbërritjet me anije që kalonin Kanalin. Afganët ishin kombësia e dytë më e zakonshme, me 9,964 aplikime - pothuajse dyfishi i numrit në 12 muajt e mëparshëm. Më shumë se 19,000 emigrantë kanë mbërritur në Mbretërinë e Bashkuar pasi kaluan Kanalin deri më tani këtë vit, me 345 persona që kaluan të mërkurën.

Statistikat e sotme të emigracionit zbuluan se numri i rasteve të azilit ka arritur një rekord të ri.

Një total prej 175,457 personash prisnin një vendim fillestar për një kërkesë për azil në Britani në fund të qershorit 2023, 44% më shumë nga 122,213 në fund të qershorit 2022, shifra më e lartë që nga fillimi i regjistrimeve aktuale në 2010.

Numri i azilkërkuesve që prisnin më shumë se gjashtë muaj për një vendim fillestar ishte 139,961 në fund të qershorit, 57% më shumë nga viti në vit nga 89,231 dhe një tjetër rekord.

Rritja ishte 'për shkak të më shumë rasteve që hynë në sistemin e azilit sesa marrja e vendimeve fillestare', tha Zyra e Brendshme.

Megjithatë, numri i çështjeve që presin një vendim është rritur me më pak se 1% në tre muajt deri në fund të qershorit, duke sugjeruar se rritja po ngadalësohet.