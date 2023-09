Sherri për një derë metalike në kryeqytet/ Kanosën punonjësit e IMT-së, policia procedon 5 persona

Policia e Shtetit sqaron një video të publikuar në portalin JOQ ku dy persona janë konfliktuar për një derë metalike dhe është dashur dhe ndërhyrja e IMT-së. Sipas bluve, pavarësisht ndërhyrjes së IMT-së, shtetasi E.K ka kundërshtuar vendimin duke rivendosur portën metalike që pengonte kalimin e shtetasit F.D. Sipas policisë, është dashur ndërhyrja e tyre për të qetësuar situatën dhe është proceduar në gjendje të lirë shtetasit F.D, 43 vjeç, E.K, 53 vjeç, E.K, 37 vjeç dhe S.C 53 vjeç.

Reagim i DVP Tiranë Në lidhje me një video të postuar ditën e djeshme në portalin JOQ, ju sqarojmë se: Më datë 31.08.2023, në rrugën "Kajo Karafili", nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 3 është mbështetur IMT, dhe është mbajtur procesverbali i ekzekutimit të prishjes së një objekti (portë metalike), në pronësi të shtetasit E. K. Më datë 09.09.2023, është marrë njoftim nga salla operative për një konflikt mes shtetasve F. D., dhe E. K., pasi ky i fundit kishte rivendosur portën metalike, duke i penguar kalimin shtetasit F. D. Shërbimet e Policisë kanë lajmëruar IMT për kryerjen e veprimeve nga ana e tyre, i kanë mbështetur ata gjatë veprimeve (për heqjen e portës), dhe të dy shtetasit janë shoqëruar në komisariat, për veprime të mëtejshme procedurale. Gjatë ekzekutimit të vendimit të datës 09.09.2023, punonjësit e IMT janë kundërshtuar dhe kanosur për shkak të detyrës nga shtetasit E. K., 37 vjeç, S. C., 53 vjeç, dhe E. K., 58 vjeç. Në vijim të veprimeve, u proceduan penalisht në gjendje të lirë shtetasit: - F. D., 43 vjeç, dhe E. K., 58 vjeç, për veprën penale "Dëmtime të tjera me dashje"; - E. K., 37 vjeç, S. C., 53 vjeç, dhe E. K., 58 vjeç, për veprat penale "Kundërshtimi i punonjësit që kryen një detyrë shtetërore ose një shërbim publik", dhe "Kanosja për shkak të detyrës". Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme procedurale.