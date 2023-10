Sherri me Mark Frrokun tek “Kepi i Rodonit”, dëshmitë e banorëve: Na qëlluan me armë dhe ...

Detaje të reja janë mësuar rreth arrestimit të Mark Frrokut në lidhje me konfliktin të Kepi i Rodonit. Ndërkohë mësohet se palët në konflikt janë marrë në pyetje.

Frroku ka deklaruar se është kontaktuar nga kisha për të bërë rrethimin e sipërfaqes së pronës prej 5,4 dynymësh.

“Jam kontaktuar nga kisha për të bërë rrethimin e tokës.Në momentet që po punonim jemi sulmuar nga një grup banorësh, të cilët na thanë që të ndërpresim punimet se toka është e jona.

Na kanë goditur e ne jemi mbrojtur. Ndërkohë ka ardhur policia e na ka ndarë e më pas na ka ndaluar. Lidhur me tokën, kisha ka dokument të vjetër pronësie. Nuk di të ketë qëlluar njeri me armë nga njerëzit që po punonin për rrethimin e tokës si dhe nga ata që ishin me mua në vendngjarje”- ka thënë Frroku.

Ndërsa anëtarë të familjes Kaçuli, kanë thënë se “shkuam për të mbrojtur pronën tonë sepse e kemi me letra sipas 7501. Aty jemi penguar nga njerëzit e kishës dhe jeni përleshur me ta. Njëri prej tyre ka qëlluar me pistoletë në ajër por nuk kemi mundur që ta identifikojmë se cili ishte”.