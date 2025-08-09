Sherri me dy të plagosur në Fier, policia zbardh dinamikën e ngjarjes
Policia e Fierit ka zbardhur dinamikën e një sherri të ndodhur mbrëmjen e 8 gushtit në lagjen “11 Janari”, ku për pasojë mbetën të plagosur dy persona. Ngjarja nisi si pasojë e një konflikti për motive të dobëta mes 28-vjeçarit A. M. dhe dy vëllezërve E. H., 40 vjeç, dhe T. S., 38 vjeç.
Gjatë përplasjes, 40-vjeçari E. H. plagosi me thikë 28-vjeçarin A. M., ndërsa vëllai i tij, 38-vjeçari T. S., u lëndua në dorë gjatë konfliktit.
Policia bën me dije se, pas hetimeve dhe zbardhjes së plotë të ngjarjes, është arrestuar në flagrancë 40-vjeçari E. H., banues në fshatin Kraps, për veprën penale “Vrasja me dashje e mbetur në tentativë”.
Uniformat blu vijojnë punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe parandalimin e ngjarjeve të tilla në të ardhmen.