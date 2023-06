Sherr në familje apo azil? Elton Debreshit ia vuri tritolin vëllai i vet

Policia e Bulqizës ka zbardhur ngjarjen e ndodhur në orët e para të 27 Gushtit, ku një sasi lënde plasëse shpërtheu në mjetin e shtetasit Elton Debreshi.

Ngjarja ndodhi rreth orës 01:00 të së premtes në lagjen “Kodra e Danit” në fshatin Dushaj të Bulqizës. Nga shpërthimi pati vetëm dëme materiale.

Policia ka vënë në pranga si autor të dyshuar të ngjarjes vëllain e Kryetarit të Sindikatës së Minatorëve të Bashkuar të Bulqizës Elton Debreshi, 29 vjeçarin Alfred Debreshi.

Ish kandidati i pavarur për deputet në zgjedhjet parlamentare të 25 Prillit, Elton Debreshi e konsideroi ngjarjen të lidhur me detyrën si kryetar i SMBB.

Ndërkohë nuk dihet nëse ngjarja ka të bëjë me ndonjë konflikt mes vëllezërve apo e kanë kryer në bashkëpunim me qellime perfitimin e azilit ne ndonje vend te BE.

Mbi 29 vjeçarin Alfred Debreshi do të rëndojnë akuzat e posedimit të lëndëve plasëse dhe deklarim i rremë para oficerit të policisë gjyqësore.