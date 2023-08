Sherr në avion në Rinas, në pranga 23-vjeçari i dehur, e pëson dhe 49-vjeçari

Një 23-vjeçar ka rënë në prangat e policisë pasi i dehur është konfliktuar me pasagjerët e avionit të linjës ajrore me të cilët po udhëtonte.

Rinas Kundërshtoi me dhunë punonjësit e Policisë, për të mos e shoqëruar, pasi në gjendje të dehur, shqetësoi pasagjerët në avion dhe u konfliktua me ta, arrestohet 23-vjeçari. Procedohet penalisht një 49-vjeçar i cili tentoi të korruptonte punonjësit e Policisë, që të dilte ilegalisht nga vendi. Krahas angazhimit maksimal për t’iu ofruar qytetarëve në hyrje/dalje, shërbim cilësor, të shpejtë dhe me etikë, shërbimet e Policisë Kufitare të Rinasit kanë vijuar punën për të parandaluar dhe për të goditur paligjshmëritë.



Për 2 rastet e konstatuara së fundi: -është arrestuar në flagrancë shtetasi E. N., 23 vjeç, pasi në mesnatë, kanë njoftuar punonjësit e një linje fluturimi, në hyrje të vendit, se ky shtetas duke qenë në gjendje të dehur, po konfliktohej me pasagjerët në avion. Menjëherë pas njoftimit, kanë ndërhyrë shërbimet e Policisë, të cilat kanë neutralizuar shtetasin E. N. 23-vjeçari, gjatë shoqërimit, ka kundërshtuar me dhunë, efektivët;

-janë referuar materialet në Prokurori ku ka nisur procedimi në gjendje të lirë për shtetasin S. P., 49 vjeç, pasi ka tentuar të korruptojë punonjësit e Policisë, me një kartëmonedhë 50 euro, që të dilte nga vendi ynë, drejt Italisë. Ky shtetas ishte i pajisur me aktin e refuzimit të daljes, sepse në vitin 2021 ishte kthyer deportiv nga Greqia. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme.