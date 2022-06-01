LEXO PA REKLAMA!

Sherr në Angli, 4 shqiptarë vrasin 30 vjeçarin dhe plagosin 6 të tjerë

Lajmifundit / 1 Qershor 2022, 10:37
Aktualitet

Sherr në Angli, 4 shqiptarë vrasin 30 vjeçarin dhe plagosin 6

Katër shqiptarë janë arrestuar pasi një person vdiq dhe 6 të tjerë u plagosën pas një sherri masiv që ndodhi në në Bristol të Angli.

Mediat britanike bëjnë me dije se ngjarja e rëndë ka ndodhur më 24 maj në zonën e Brislington, ndërsa në pranga mësohet se kanë rënë shqiptarët e identifikuar si Sadik Lleshi, 34 vjeç, Brikel Palaj, 32 vjeç, Kastriot Mhillaj, 34 vjeç dhe Rinush Behari, 32 vjeç.

Bëhet e ditur se viktima rreth 30-vjeç, u plagos me thikë ndërsa vdiq teksa po shkonte në spital për t’u mjekuar.

Katër të pandehurit u lanë në paraburgim dhe më pas do të paraqiten në Gjykatën e Kurorës së Bristol më 27 qershor.

Në kuadër të hetimit, të udhëhequr nga ekipi i hetimit të krimeve të mëdha të policisë së Avon dhe Somerset, dy burra të tjerë, të moshës 18 dhe 34 vjeç, u arrestuan me dyshimin se kishin ndihmuar në fshehjen e ngjarjes.

Një person tjetër i arrestuar në lidhje me këtë hetim ndodhet në spital për trajtim.

Po ashtu zyrtarët kanë sekuestruar gjithsej gjashtë automjete për ekspertizë mjeko-ligjore.

