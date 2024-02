Sherr mes dy vajzave në Fier, goditen me sende të forta

Dy vajza jane perfshire ne nje konflikt në Fier, ku njëra prej tyre ka goditur me sende të forta tjetrën.

Polica njoftoi se ka nisur hetimet në gjendje të lirë për shtetases me iniciale Q.T., banuese në Fier, pasi pas një sherri me një tjetër e ka goditur këtë të fundit me sende të forta.

Sipas informacioneve të para, dyshohet se sherri mes tyre ka nisur për motive të dobëta.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Specialistë referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasen Q. T., banuese në Fier, pasi dyshohet se ka goditur me sende të forta, një shtetase, për motive të dobëta”, njofton policia.