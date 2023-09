Sherr me thika në Vlorë, policia shoqëron dy vëllezërit

Policia e Vlorës ka kapur dy autorët e plagosjes së 33-vjeçarit, Olsen Refati i cili u paraqit sot në spitalin e Vlorës me plagë thike. Sipas bluve, dy vëllezërit në lagjen “Partizani” në qytetin e Vlorës janë konfliktuar dhe kanë goditur me grushte dhe thikë shtetasin Refati.

Vlorë Goditën me grushte dhe me mjet prerës (thikë), një 33-vjeçar, gjatë një konflikti të çastit për motive të dobëta, falë reagimit të menjëhershëm të shërbimeve të Policisë, kapen dhe shoqërohen në Komisariat, 2 autorët e dyshuar. Shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja”, pas njoftimit për një konflikt mes disa shtetasve, në lagjen “Partizani”, kanë ndërhyrë menjëherë për parandalimin e përshkallëzimit të konfliktit. Si rezultat i veprimeve të shpejta, janë kapur dhe shoqëruar në Komisariat, 2 autorët e dyshuar shtetasit L. M., 25 vjeç dhe G. M., 25 vjeç (vëllezër), të cilët gjatë konfliktit për motive të dobëta, dyshohet se kanë goditur me grushte dhe me mjet prerës (thikë), shtetasin O. R., 33 vjeç, banues në Vlorë. Shtetasi O. R. ndodhet në spital, jashtë rrezikut për jetën. Në drejtimin e Prokurorisë, vijon puna hetimore për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.