Shenjat e Horoskopit që do të kenë më shumë fat për muajin nëntor

Pas eklipseve të tetorit, sezoni i Akrepit vjen për të stimuluar humorin tonë sensual, aventurën, por edhe fshehtësinë tonë. Periudha e ardhshme do të jetë e mbushur me ndjenja të forta për disa shenja dhe është një kohë e mirë për t’u fokusuar në dëshirat tuaja më të thella.

Sidomos Demi, Luanët dhe Akrepat, do ta kenë të drejtën e tyre këtë muaj:

Demi

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Gjithçka fillon të ketë kuptim për ju përsëri. Emocioni juaj del në pah dhe ju ndihmon të merrni vendimet që ju nevojiten për mënyrën se si dëshironi që jeta juaj të vazhdojë. Ndërsa Dielli vazhdon të lëvizë nëpër shtëpinë tuaj të shtatë të marrëdhënieve këtë muaj, ju do të zhyteni në marrëdhënie të thella dhe intime, ndërsa energjia e Akrepit ju jep thellësinë që kërkoni në jetën tuaj të dashurisë.

Luani

Me Venusin në shtëpinë tuaj të tretë diellore, dashuria do të jetë në mendjen tuaj dhe bisedat romantike me partnerin do t’ju duken veçanërisht interesante. Personat e palidhur do krijojnë më lehtë njohje të reja dhe do keni në përditshmërinë tuaj fytyra që ju emocionojnë dhe ju rinovojnë.

Akrepi

Ditëlindja juaj këtë vit vjen me shumë pezullime, tensione, ndryshime, situata të larta, por edhe mundësi për të pohuar veten. Muaji fillon me Diellin, Mërkurin dhe Marsin në shenjën tuaj të cilat ju rrisin ambiciet, ju bëjnë më energjikë dhe të vendosur. Edhe pse jo gjithmonë ju pëlqen të jeni në qendër të vëmendjes, do të merrni më shumë njohje se zakonisht, duke treguar pasionin dhe qëndrueshmërinë tuaj. Do të punoni në mënyrë të qëndrueshme drejt qëllimeve tuaja personale, të cilat do të fitojnë admirimin e atyre që ju rrethojnë. Këtë muaj do të jeni prioriteti juaj kryesor, ndaj përpiquni të mos humbni shumë në thellësi të mendjes, por gjeni ekuilibrat e duhur.