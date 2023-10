Shenjat e hershme të kancerit të gjirit, çfarë duhet të dini me patjetër

Kanceri i gjirit është një nga kërcënimet më të mëdha për shëndetin e grave sot. Identifikimi i hershëm i kësaj sëmundjeje është një faktor kyç për trajtimin e saj me sukses. Identifikimi i hershëm i shenjave të kancerit të gjirit janë thelbësore jo vetëm për trajtimin e sëmundjes, por edhe për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të ndihmuar gratë të ndërmarrin hapat e duhur për të përballuar këtë sfidë shëndetësore.



Shenjat e hershme të kancerit të gjirit mund të jenë të ndryshme në çdo individ, por ka disa simptoma kryesore që janë të përbashkëta. Një nga shenjat më të zakonshme është ndjesia e një kokrre ose topi të vogël në kraharor. Në një studim të publikuar në revistën shkencore “Breast Cancer Research” nga Dr. Sarah Pinder, tregohet se gratë që mund të identifikonin ndryshime në zonat rreth gjirit dhe merrnin mjekimin e nevojshëm në kohë, arrinin të evitonin forma të avancuara të kancerit të gjirit.

Një tjetër shenjë e hershme është ndjesia e dhimbjes së padurueshme në gjinj, e cila nuk lidhet me ciklin menstrual. Dr. Jennifer Litton, një eksperte në kancerin e gjirit, thekson në një artikull të publikuar në “Journal of Clinical Oncology” (2010) se çdo lloj dhimbje pa shkak duhet të konsiderohet si një shenjë e hershme e mundshme e kancerit të gjirit.

Po ashtu, shenjat e hershme të kancerit të gjirit mund të përfshijnë ndryshime në lëkurë, si skuqje ose fryrje. Sipas “Cancer Research UK” këto ndryshime në lëkurë janë shpesh të shoqëruara me shenja tjera të hershme të kancerit të gjirit.

Diagnoza e hershme shpëton jetë

Një argument i fortë në favor të identifikimit dhe trajtimit të shenjave të hershme të kancerit të gjirit është se trajtimi i hershëm shpëton jetë. Studimi “The Benefits and Harms of Breast Cancer Screening” publikuar në Revistën The Lancet në vitin 2012, tregon se gratë që trajtohen në fazat e hershme të kancerit të gjirit kanë një shans më të madh për të shpëtuar dhe për të shmangur trajtimin më invaziv dhe të kushtueshëm.

Nëse gratë nuk identifikojnë këto shenja të hershme dhe nuk kërkojnë kujdes mjekësor, kanceri i gjirit mund të zhvillohet në një fazë më të avancuar, duke përfshirë përhapjen në organe të tjera të trupit.