Shenjat ‘dorëlëshuara’ të horoskopit, sa para jepni aq më shumë merrni

Këto shenja besojnë se në jetë atë që jepni, merrni. Ata besojnë thellësisht se gjithçka rreth nesh është energji. Kështu është edhe paraja. Dhe energjia duhet të “rrjedhë”. Kjo është arsyeja pse sa më shumë para të shpenzoni, aq më lehtë paratë vijnë në jetën tuaj. Le të shohim se për cilat shenja po flasim dhe sigurisht t’i analizojmë ato:

Shigjetari është një person i qetë dhe i lumtur. Ai beson në atë që ne e quajmë energji, është mendjehapur dhe mjaft dhurues si person. Në jetën e tij, ai funksionon në bazë të asaj që jep, aq shumë që merr. Ndihmon ata që kanë nevojë, nuk është koprrac dhe aspak dorështrënguar. Ne do të thoshim të kundërtën. Ai beson se nëse nuk shpenzoni para, atëherë bllokoni energjinë e parave dhe ajo nuk kthehet më tek ju. Pra, sa më thumbues të jesh, aq më i varfër do të jesh.

Ujori

Në të njëjtën logjikë me Shigjetarin është edhe Ujori. Një person mendjehapur dhe mjaft “i sofistikuar” në jetën e tij. Ai provon gjithçka dhe gjithashtu beson në energjinë e universit. Në përditshmërinë e tij e vë në praktikë atë që themi “çfarë jep, merr”. Ai kujdeset që “kanula” të jetë e hapur përgjithmonë, në mënyrë që energjia e parave të rrjedhë dhe të kthehet tek ai, edhe më shumë. Ujori nuk është i shtrënguar në asnjë mënyrë dhe është mjaft i dhënë.

Peshqit

Peshqit janë shenja më shpirtërore nga të gjitha! Ai është personi që do të shihni duke bërë meditim dhe joga. Ai është një besimtar i madh në karma dhe energjinë e universit. Ai e di mirë se atë që jep e merr në këtë jetë. Ai është gjithmonë i gatshëm të ndihmojë dhe t’i japë kujtdo që ka nevojë. Ai i shpenzon paratë e tij pa u menduar dy herë sepse, ashtu si dy shenjat e tjera të përmendura më sipër, ai e di mirë që universi do t’ia kthejë me interes. Nuk është koprrac, nuk është dorështrënguar dhe me veprimet e tij sigurohet që të ndihmojë bollëkun “të hyjë” në jetën e tij.