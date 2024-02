Shën Valentini sjell ditë të bardha për këto shenja të horoskopit

14 shkurti konsiderohet dita më romantike e vitit dhe për shenjat e mëposhtme do të jetë. Nga sot dhe ditët në vijim sektori i dashurisë është i favorizuar dhe romanca e tyre do jetë shumë e mirë.

Lidhja e Marsit dhe Plutonit tek Ujori ndikon negativisht në shumicën e shenjave, pasi sjell tensione dhe debate si në aspektin profesional ashtu edhe në atë emocional. Nëse i përkisni të mëposhtmeve, megjithatë pasioni po troket në derën tuaj dhe do të përjetoni disa momente shumë të bukura, si sot ashtu edhe në ditët në vijim.

Dashi

Ekstroversioni, nevoja për shoqërizim dhe prirje e fortë shoqërore. Shën Valentini i këtij viti dëshiron që ju të dilni, të argëtoheni, të jeni të lumtur. Nga sot dhe për periudhën e ardhshme do të keni mundësi të kaloni një kohë të mirë me miqtë dhe me marrëdhënien tuaj. Qëndroni autentik dhe shikoni pasionin në romancën tuaj të ngrihet.

Binjakët

Ju jeni padyshim ditët e favorizuara, pasi Marsi në Ujor sjell shumë gjëra pozitive për ju. Dita e Shën Valentinit ju gjen mjaft të guximshëm dhe optimistë dhe nuk do hezitoni të rrezikoni në dashuri. Marrëdhënia juaj do të shkojë në një nivel tjetër dhe nëse jeni beqarë ka gjasa të bëni një njohje shumë interesante – sot, nesër ose pasnesër.

Gaforrja

Do të përjetoni momente intensive këto ditë, pasi një lidhje Mars-Pluton në Ujor e bën libidon tuaj në rritje. Shprehni dëshirat tuaja më të thella dhe mos kini turp të ndani me partnerin tuaj atë që ju pëlqen. Një njohje romantike është afër qoshes ose rikthimi në një lidhje, të cilën e keni ëndërruar prej kohësh