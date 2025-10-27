LEXO PA REKLAMA!

Shembje masive gurësh në aksin Pukë-Fushë Arrëz, bllokohet qarkullimi i mjeteve

Lajmifundit / 27 Tetor 2025, 08:37
Aktualitet

Shembje masive gurësh në aksin Pukë-Fushë Arrëz,

Një shembje masive gurësh ka ndodhur gjatë mesnatës në aksin rrugor Pukë – Fushë Arrëz, pranë kroit të Zojës.

Si pasojë e rrëshqitjes së dheut, segmenti rrugor është plotësisht i bllokuar për qarkullimin e automjeteve.

Në vendngjarje ndodhen ekipet  të cilat po punojnë për pastrimin e rrugës dhe rikthimin e qarkullimit sa më shpejt të jetë e mundur.

Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të përdorin rrugë alternative deri në hapjen e plotë të segmentit dhe të tregojnë kujdes gjatë lëvizjes në këtë zonë, për shkak të rrezikut të mundshëm të rrëshqitjeve të tjera.

