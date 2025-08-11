Shembja e objektit pa leje në Vlorë/ Rama: Do ta shkruajmë kapitullin e fundit të betejës me ndërtimet pa leje
Lajmifundit / 11 Gusht 2025, 08:36
Aktualitet
Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas shembjes me shpërthim të kontrolluar të një godine trekatëshe pa leje këtë të hënë në Vlorë. Duke ndarë pamjet nga momenti i prishjes, ai theksoi se lufta ndaj ndërtimeve pa leje do të vazhdojë deri në fund.
“Mirëmëngjes dhe me këto pamje nga përballja me paligjshmërinë që lëndon e shëmton hapësirat ku bashkëjetojmë si bij e bija të këtij vendi, e ku do ta shkruajmë me se s’bën kapitullin e fundit të betejës me ndërtimet pa leje apo në shkelje të lejeve, ju uroj një javë sa më të mbarë”, shkroi Rama.