Shembja do të bëhet në shpërthim të kontrolluar, nis vendosja e eksplozivit në hotelin e mikut të Fredi Belerit

Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dhe policia mëngjesin e kësaj të enjte janë të vendosur pranë hotelit ku pritet që të bëhet shembja me eksploziv.

Shembja e hotelit do të bëhet me shpërthim të kontrolluar dhe pse akoma nuk ka një afat kur do të ndodhë shpërthimi, vetëm se sot pritet të nisë puna për hapjen e vendeve ku do te vendoset eksplozivi.

Ndërkaq kujtojmë se hoteli është në pronësi të Fjorentin Belit, mik i Fredi Belerit.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Hoteli është ngritur anës detit në zonën e Dhërmiut.