“Shansi juaj për të filluar një jetë të re!”, këto 3 shenja do të shkëlqejnë deri në fund të muajit

Disa shenja janë yjet gjatë gjithë kohës, por herë pas here, yjet rreshtohen fjalë për fjalë në mënyrë që të tjerët të jenë në qendër të vëmendjes në një mënyrë krejtësisht të re. Falë disa tranziteve specifike, këto janë shenjat për të cilat nuk do të ndaloni së dëgjuari gjatë gjithë muajit.

Shigjetari

Reputacioni juaj do të ketë një rritje të konsiderueshme këtë muaj. Përgatituni për shumë shkëlqim pasi jeni të vendosur të arrini sa më shumë që të mundeni. Do të keni shumë forcë personale, kështu që të tjerët do t’ju shohin jashtëzakonisht tërheqës. Kjo është një kohë e shkëlqyer për ju që të synoni për famë, por është gjithmonë e mençur të jeni të kujdesshëm se çfarë dëshironi. Edhe pse ky është muaji më i mirë i vitit për Shigjetarin, përdorni fuqinë tuaj me mençuri për të shmangur gabimet e së shkuarës.

Bricjapi

Ky është shansi juaj për të filluar një jetë të re, të freskët dhe për t’u çliruar nga kufizimet dhe ciklet që ju kanë penguar. Me Plutonin në shenjën tuaj për më shumë se një dekadë, gjërat sigurisht që nuk kanë qenë të lehta. Në varësi të vendit ku ndodhet Bricjapi në grafikun tuaj, ju jeni përballur me sfida për sa i përket rritjes dhe përparimit, dhe ka të ngjarë të jeni ndjerë të testuar nga universi në çdo hap. E gjithë kjo është gati të ndryshojë. Tani mund të çliroheni dhe të kërkoni jetën që keni dashur gjithmonë.



Ujori

Plutoni do të hyjë në shenjën tuaj dhe do të fillojë një periudhë transformimi për ju. Deri në vitin 2043, kur edhe Plutoni do t’ju lejojë të evoluoni në mënyra që nuk i kishit imagjinuar kurrë. Sigurisht, kjo nuk do të jetë shumë e lehtë, por mendoni se si po ndryshoni jetën – dhe definitivisht nuk jeni plotësisht të kënaqur me atë që po jetoni tani. Gjithçka varet nga mënyra se si vendosni të jetoni nga këtu e tutje. Duke filluar nga Nëntori 2024 dhe duke vazhduar për vitet në vijim.