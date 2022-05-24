LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Sezoni turistik, Rama: Mos ndotim shtepinë e përbashkët, t'i rrimë në koka

Lajmifundit / 24 Maj 2022, 11:23
Aktualitet

Sezoni turistik, Rama: Mos ndotim shtepinë e përbashkët, t'i

Kryeministri Edi Rama, ka qenë i pranishëm sot në qytetin bregdetar të Durrësit në kuadër të Planit për Pastrimin Kombëtar.

Sipas Ramës po jepet dora e fundit për pastrimin e bregdetit përpara datës 1 qershor edhe me ndihmën e forcave të ushtrisë.

I pari i qeverisë ka paralajmëruar mes të tjerash se ky vit do të ketë edhe numrin më të lartë të turistëve ndërsa plazhet do t’i gjejnë të pastra.

Numrit më të lartë të turistëve i përgjigjemi me plazhe më të pastra.

Të mos ndotim shtëpinë tonë të përbashkët. Edhe mjedisi i pastër që do gjen do ketë ndikimin e vet. Por duhet ti rrimë mbi kokë. Do jetë sezoni me fluksin më të madh të turistëve dhe me nivelin më të lartë të konsumit. Pra nga ana tjetër përveç se ekonomi dhe të ardhur do ketë edhe më shumë mbetje. Është obligim  i përbashkët.” tha Rama.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion