“Seriozisht e ke ti?”, zbardhet debati mes Rei Metës dhe Armando Meshaut para vrasjes

Zbardhen detaje të reja nga vrasja e ndërtuesit 55-vjeçar në Vlorë, pasi u qëllua me grushte nga djali i anëtares së KLP-së, Rei Meta.

Sipas dosjes hetimore, në një moment Rei Meta, i është drejtuar Armando Meshuu me fjalët: Unë të kam paguar për shërbimin dhe dua dokumentin.

Ndërkohë që Armand Meshau i është kthyer me fjalët: Jo me mua këto muhabete.

Debati ka vijuar dhe Rei Meta, i cili qëndronte në këmbë, i është përgjigjur: Fol pak më qetë me mua se ka edhe njerëz të tjerë përreth që nuk na njohin.

Më pas Meshau është çuar në këmbë dhe i është drejtuar me fjalët: Seriozisht e ke ti?

Ndërkohë që Rei Meta i është drejtuar përsëri me fjalët se “kemi kontratën që kam për të marrë një pronë”, por Armando i është përgjigjur më fjalët “ik shiko hallin, se nuk më bën dot asgjë”.

Rei Meta i ka folur sërish me fjalët “hajde të ulemi dhe të flasim që të mos merremi me gjyqe, hajde flasim”, ndërkohë që pas këtij debati me njëri-tjetrin, shtetasi Rei Meta ka deklaruar se në një moment Armando është çuar dhe e ka qëlluar me grusht.