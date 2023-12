Perëndimi i ka dhënë Beogradit një ultimatum, duke e detyruar atë të zgjedhë “çdo gjë përveç Rusisë”, ka deklaruar zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova.

“Ashtu si në situatën me Ukrainën, Perëndimi fillimisht i vendosi kushte Serbisë, duke e detyruar atë të bëjë një zgjedhje të vështirë, pra, të jetë me Perëndimin ose me Rusinë. Megjithatë, tani zgjedhja e vetme është të jesh me Perëndimin”, u shpreh ajo.

Anëtarët e bllokut opozitar “Serbia kundër dhunës”, të cilët filluan të protestojnë rregullisht përpara ndërtesës së Komisionit Republikan Zgjedhor në Beograd më 18 dhjetor, u përpoqën të sulmonin ndërtesën e bashkisë më 24 dhjetor, por u shpërndanë nga oficerët e policisë.