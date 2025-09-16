LEXO PA REKLAMA!

Sekuestrohen mbi 32 mijë euro të padeklaruara, procedohen dy shtetas në kufi

Lajmifundit / 16 Shtator 2025, 11:40
Aktualitet

Sekuestrohen mbi 32 mijë euro të padeklaruara, procedohen dy shtetas

Policia Kufitare në Kakavijë goditi 2 raste të mosdeklarimit të të hollave.

Sipas policisë në hyrje, u kalua për kontroll në vijë të dytë, shtetasi V. B., të cilit i janë gjetur në çantë, 11 985 euro dhe 30 000 lekë, që ai nuk i kishte deklaruar.

Ndërsa në dalje, u kalua për kontroll në vijë të dytë, shtetasi F. I., të cilit i janë gjetur në çantë, 20 000 euro, që ai nuk i kishte deklaruar.

Në vijim të veprimeve procedurale për rastin, specialistët për Hetimin e Krimeve të DVKM Gjirokastër referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për veprën penale “Mosdeklarimi në kufi i të hollave dhe i sendeve me vlerë”, për shtetasit V. B., 66 vjeç, banues në Kuçovë dhe F. I., 69 vjeç, rezident në Greqi.

Gjithashtu, u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, shumat e parave.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër, për veprime të mëtejshme.

