Sekuestrohen 5 monedha ari dhe 56 mijë euro në Berat

5 monedha ari dhe 56 650 euro janë sekuestruar nga policia këtë të dielë në Berat.

Gjithashtu janë sekuestruar një pajisje metalkërkuese, 1 armë gjahu dhe municion.

Për to u vu në pranga 31-vjeçari me iniciale D. V., 31 vjeç dhe u procedua në gjendje të lirë babai i tij, 56-vjeçari me iniciale B. V., të dy banues në fshatin Kutalli.

Dyshohet se kjo pasuri rrjedh nga veprimtari të kundërligjshme. Arma dhe fishekët u gjetën në banesën e 56-vjeçarit dhe reultuan të ishin pa leje.

Ndërkaq, materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat, për veprime të mëtejshme, për veprat penale "Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale" dhe "Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive".