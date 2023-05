Arsenal armësh në Vlorë, sekuestrohen 30 predha anti-tank

Nje arsenal municonesh u zbulua sot nga policia e Vlores. Ato u gjeten ne nje banese te braktisur te fshatit Mallkeq e cila ndodhej midis shtepive te tjera te pabanueshme.

Sipas policise lokale, ne kete banese u gjeten 6 arka me 30 predha antitank si dhe nje grante hedhes . Municionet ishin sistemuar mire dhe sipas policise ishin ne gjendje te mire teknike per tu perdorur.

Ende nuk dihen ende autoret qe posedonin kete armatim te rende, nderkohe qe policia po vazhdon hetimet.

Deklarata e policise:

Policia sekuestron nje arsenal te rende armesh prej 6 arkash me 30 predha antitank si dhe 1 granate hedhes ne nje banese te braktisur ne fshatin Mallkeq, konkretisht ne lagjen Shoraj ku ndodhen disa banesa te braktisura. Municionet ishin te vendosura ne 6 arka te ndryshme brenda ne banese dhe ne gjendje te mire teknike per tu perdorur. Sekuestrimi u krye mbi bazen e informacioneve te marra ne rruge operative nga strukturat e policise. Po punohet per identifikimin e personave qe i kishin fshehur keto municione.