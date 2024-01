Sekuestrimi i pajisjeve elektronike, Apeli lë në fuqi vendimin e GJKKO për gazetarin Elton Qyno

Gjykata e Apelit të Posaçëm vendosi të miratojë vendimin e Gjykatës së Posaçme për sekuestrimin e pajisjeve elektronike të gazetarit Elton Qyno.

Avokati Dorian Matlija thotë se gjykata ka marrë një vendim në kundërshtim me standardet e vendosura nga gjykata e Lartë dhe ajo e Strasburgut.

Matlija tha se do t’i drejtohet Gjykatës së Lartë me rekurs. Ndërsa do të kërkohet procedim disiplinor për dy gjyqtarët e Gjykatës së Posaçme dhe Apelit, që firmosën këtë vendim