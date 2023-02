Sektori i transportit rrugor, Rama: Nga godinat e reja të drejtorive rajonale e deri te njohja e patentave me Gjermaninë…

Transporti rrugor ka pësuar një ndryshim duke sjellë zhvillime në sektorin e saj.

Kryeministri Edi Rama i quan këto zhvillime si transformime epokale të cilat janë bërë në transportin rrugor.

Rama shprehet se ky sektor ka sjellë risi dhe përmirësime nisur nga ndërtimin i godinave bashkëkohore deri te njohja e partentave me Gjermaninë.

Postimi i kryeministrit Rama:

Nga godinat e reja me standarde bashkëkohore të drejtorive rajonale e deri te njohja e patentave me Gjermaninë, digjitalizimi i të gjitha shërbimeve bashkë dhe me formatet e reja të dokumenteve për drejtuesit e automjeteve, prezantimi i platformës elektronike “eTransport” për udhëtarët vendas dhe turistët e huaj, e deri te ulja e tarifave dhe thjeshtimi i procedurave që iu kanë kursyer në një vit qytetarëve shqiptarë gati 25 milionë euro, janë prova të një transformimi epokal të të gjithë sektorit të shërbimeve të transportit rrugor