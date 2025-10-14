Seanca për “Sterilizimin”, ish-ministri Ilir Beqaj ironi në sallë: CD duhet t’i marrësh kundrejt tarifës, i bie të blesh akuzën
Seanca gjyqësore ndaj ish-ministrit të Shëndetësisë, Ilir Beqaj, për Sterilizimin është zhvilluar me debate mes palëve.
Përplasjet vazhdojnë pas ndryshimit të akuzës nga gjyqtarja e seancës paraprake në “vjedhje duke shpërdoruar detyrën në kuadër të grupit kriminal”.
Ilir Beqaj: Procesverbalet janë të paplota, nuk i kam marrë ende të gjitha unë jam në një situatë që nuk di si do mbrohem, procesverbalet ja kam kërkuar gjykatës së mëparshme me insistim.
Por nuk i kam marrë ende të gjitha pasi nuk e kam më atë të drejtë që të ja dërgoj asaj gjykata sepse e ka ndarë çështjen time. Kërkoj CD e seancave paraprake, aty ky është bërë diskutimi i akuzës.
Avokati i Beqajt theksoi se klienti i tij është në pamundësi për t’i dëgjuar.
Ilir Beqaj: Po na duhet një “Diellë” mesa duket, se CD duhet t’i marrësh kundrejt tarifës, pra i bie të blesh akuzën. Do i bëj kërkesë gjykatës që të më sjell kompjuter që t’i dëgjoj, por duhet të urdhëroni Drejtorinë e Burgjeve që të ma lejojë.
Seanca është shtyrë sërish për t’i dhënë kohë avokatëve të Ilir Beqajt që të bëjnë kërkesën për të marrë CD e seancave paraprake për të bërë mbrojtën e tij.
Gjykata vendosi ta shtyjë seancën për në datën 30 tetor ora 12:00.