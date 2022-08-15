LEXO PA REKLAMA!

“Schumacheri shqiptar”/ Rrrezikon mjetet në rrugë, parakalon në sy të policisë

Lajmifundit / 15 Gusht 2022, 20:36
Aktualitet

Të lëvizësh me makinë në Shqipëri është një mision shumë i vështirë, për shkak se në të njëjtën rrugë me ty ka shpesh edhe drejtues mjetesh të papërgjegjshëm.

Kta te fundit jane ata të cilët për të arritur disa minuta më herët në destinacion bëjnë parakalime të gabuara ose ecin me shpejtësi skëterrë.

Siç shihet edhe në pamjen e mësipërme, një makinë duke lëvizur në rrugën e Rinasit ka bërë disa herë parakalime të gabuara.

Ne kete menyre ata ishin duke vënë në rrezik mjetet që lëviznin në korsinë në krah të majtë.

Gjithashtu në video shihet edhe një makinë policie e cila vjen përballë mjetit që bën parakalime të gabuara.

