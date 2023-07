“Sapo u zgjova nga gjumi po ç’të shihja...”/ Luizit 'alarmon' fansat pas të papriturës që i ndodh

Luizi ka publikuar ditën e sotme një video, ku ka ndarë një shqetësim me ndjekësit e tij.

Luizi shprehet se në makinë ne tij i kanë vendosur një gjobë të majme, për shpejtësi tej normave, mosvendosje të rripit dhe për përdorim telefoni gjatë kohës që ishte në timon. Ai shprehet se gabimet e tij janë kapur nga radari dhe ëhstë i detyruar t’i paguajë, pavarësish se kam iqësi me policët.

“Sapo u çova prej gjumit, sepse si Shkodran e kemi zakon të flejm në zheg, na e ka qejfi kështu. Thashë po kontrolloj makinën për gjoba dhe, çfarë të shihja. Gjobë për shpejtësi, gjobë për rrip, për përdorim telefoni. Tani u binda që të kesh mik kë të duash, me polic, me ministër, me kryeministër, mor kë të duash, ky radari qenka... Janë dhe këta dronët tani. Shkurt muhabeti, u vesha po shkoj t’i paguaj, s’po ja them se sa, por mend për herë të tjera. Dhe meqë ra fjala, ndoshta do duket si mesazh sensibilizues, por le ta marrin si të duan, ecni avazh, vendosni rripat dhe mos kujdes rrugën”- tha Luizi.