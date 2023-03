Sanitarja "fundos" Alda Klosin: Më dha 10 mijë euro për ti fshehur paratë

Një tjetër dëshmi e Rozeta Dobit tregon se vjedhja në shtëpinë e ish zyrtares Alda Klosi mund të jetë inskenuar.

Ajo pretendon se Klosi i kishte ofruar 10 mijë euro shpërblim që të ruante shifën e 500 mijë eurove në banesë.

Dëshmia e dytë e sanitares është dhënë më 6 shkurt. Sipas mediave, Dobi ka thënë se një tjetër premtim nga zyrtarja e lartë ishte një tharëse rrobash që do ia blinte sapo të kthehej nga Amerika.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Të hënën pasdite kam vajtur në banesën e Aldës, kam sistemuar rrobat që i kisha bërë rrëmujë të enjten, kam pastruar shtëpinë, dhe në fund ka ardhur Alda e cila më ka bërë pagesën e muajit 100 Euro, më pas më ka dhënë edhe shumën e shpërblimit 10.000 Euro.

Për tharësen më ka thënë se do të shikoj se si do më eci puna dhe kur të kthehem nga Amerika do ta blej”, ka dëshmuar ajo.

Dobi ka treguar se Klosi me ish-bashkëshortin e saj kishin prenotuar për të blerë një tjetër banesë te Kodra e Diellit ndërsa thotë se kishin edhe shtëpi private në Vuno, Himarë. Në dëshminë e saj, sanitarja rrëfen edhe bisedën me ish bashkëshortin e Alda Klosit pasi u ndanë dhe konfliktet për pronat.

“Më është thënë si nga Alda Klosi, bashkëshorti i saj Altin Klosi dhe mamaja e Aldës, se ajo kishte prenotuar një banesë te Kodra e Diellit. Nuk më është thënë se ku dhe si është prenotuar kjo banesë, por më është thënë se unë do të kisha shumë punë për të kryer në të.

Më është thënë se kishin një shtëpi private në Vuno. Rreth këtij fakti deklaroj se bashkëshorti rrinte nga dy muaj me pushime bashkë me djalin në këtë banesë. Pas ndarjes me Aldën, ai më ka më thënë se Alda më do të arrestuar dhe për atë shtëpi do të luftoj fort që të mos ma marrin, pasi do ia kaloj djalit në pronësi”, tha Rozeta Dobi.

Më 1 mars, Prokuroria e Tiranës vuri përballë Alda Klosin dhe sanitaren e saj Rozeta Dobi, të cilat i qëndruan deklarimeve të mëparshme.

Ka qenë denoncimi i Alda Klosit ajo që gjithashtu e vuri në pranga ish shefen e kabinetit të Ahmetajt, e cila ende pohon se ka vetëm 120 mijë euro për trajtimin e xhaxhait të saj i cili vuante nga kanceri, (aktualisht ka ndërruar jetë).

Por përpos kësaj shifre që janë vjedhur nga Rozeta, një përgjim i Rozetës dhe të birit, Havier Dobi ka nxjerrë një shifër prej 400 mijë eurove, autori i së cilave njëra palë thotë se janë të Klosit ndërsa kjo e fundit e mohon.

Arrestimi i Klosit erdhi pasi pastruesja Rozeta Dobi që vodhi paratë në shtëpitë e saj pranoi të bashkëpunojë me drejtësinë, duke deklaruar se ka marrë nga shtëpia e ish zyrtares 520 mijë euro plus sendet me vlerë. Por Klosi i konsideron gënjeshtra dëshmitë e Rozeta Dobit./report tv