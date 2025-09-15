Berisha akuzon rëndë kreun e SPAK: Mori 700 mijë euro për të lënë të lirë Altin Hajrin. 1 milionë euro nga Ymer Lala
Sali Berisha, akuzoi rende kreun e SPAK Altin Dumani teksa tha para Prokurorise se Posacme se “ekziston dokumenti që Edi Rama i firmos bashkëshortes së Altin Hajrit hotel me 8 kate, ndërkohë që ai është subjekt i ligjit antimafia”.
“E gjithë familja Hajri është subjekt i ligjit antimafia. Siç është Fatmir Xhafaj, Faqezi Xhafaj, i cili ka pafytyrësinë të kryesojë komisionin, në një kohë kur pasuria e tij është vendosur mbi krimin e Gerondit, mbi trafiqet e Gerondit. Por, ligji antimafia në Shqipëri, për shkak të Altin Troplinit, nuk ekziston. Merren me njerëz që u gjejnë ndonjë dozë kokainë kund nëpër xhepa dhe i përplasin në burgje. Ju e dini famozen Erjona Daupaj, ua kam paraqitur këtu regjistrimet e saj, kur ajo me dy prokurorë bën pazare me bandën Çela.
Bën pazare se sa do paguanin grupi Toyota Yaris për të marrë mbrapa makinat. Njërit i thotë se a jep 30 mijë, jo i thotë ky, dua 70 mijë. Dhe kur këtë e thirri Altin Troplini, i tha “zotrote, na thuaj pak, kur more në pyetje Ymer Lalën, të rreshtuara 90 pyetje që do i bëje, dhe që ishte arrestuar për vrasje, e pyete për çdo gjë tjetër, por jo vetëm për vrasje. Se ky ishte ushtar i Ymer Lalës. Jo, jo, Ymer Lala i pagoi 1 milionë këtij”, deklaroi Berisha.
“Se të arrestohet Ymer Lala, të akuzohet nga Luftar Reçi për vrasje me dëshmi dhe fakte, dhe ky sot është i lirë, Ymer Lala. Pra, për të gjitha këto, ky donte me çdo kusht t’i zgjatej mandati, i tmerruar. Ky doli me tezën se mandati nuk është i ri. Imagjinoni çfarë koncepti kishte ky puçist. Ky njeri do të zgjasë mandatin se rrëmbeu gazetarin në mes të rrugës.
Dhe unë u them ju se pengmarrësi është identik dhe as më pak se përdhunuesi. Pra, ky mori Elton Qynon me kriminelë që urdhëroi, i mori edhe mjetet e punës, dhe pavarësisht nga gjykimet ndërkombëtare, ky ushtar i krimit nuk ia kthente, vetëm e vetëm se ai kishte në regjistrime të dhëna për Ramën dhe Altin Troplinin vetë”, shtoi Berisha.
“Altin Dumani po shkulte flokët, po qante...”, Berisha nga SPAK: I dështoi zgjatja e mandatit...
Sali Berisha adresoi akuza te ashpra në drejtim të kreut të SPAK, Altin Dumani. Pas paraqitjes aty per masen e sigurise, Berisha deklaroi se e gjeti kreun e SPAK se po qante pasi nuk ia doli të zgjaste mandatin, teksa e akuzoi këtë të fundit për pazare me qeveritarë dhe kriminelë.
“Skena dramatike, Altin Dumani po shkulte leshrat, po qante dhe bërtiste sepse u bënë pluhur përpjekjet e tij për të zgjatur mandatin. Ky kriminel kushtetues përdori detyrën për të bërë pazare për interesa personale. Ky kriminel amnistoi ministra që bënin pazare me kartelet e drogës. Taulantin që zbatonte porositë e Suelit për të arrestuar anëtarët e kundërshtarëve.
Bënte pazare me krimet e Ulsiut që merrte dy kostume nga Altin Hajri dhe që kërkonte nga banditë 500 mijë euro dhe çantën Louis Vuitton. Pazare me Ramën se e nxori Olsin të panjohur, i cili ishte në krye të Xibrakës. Bënte pazare, por edhe ajo e Geron Meçes, që i thotë Daniel Shimës. Geroni i thoshte se ABSH është Fangu dhe se te tenderët ndërhyn dhe zonja Basha.
Ky bëri pazare me vrasës. Altin Hajri është i lirë për shkak të tij. Dënohet roja dhe Altin është i lirë. Kjo sepse Altin Troplini këtu mori 700 mijë euro. Ka një dokument që Rama i firmos bashkëshortes së Altin Hajrit hotel me 8 kate. E gjithë kjo familje është subjekt i ligjit antimafia”, tha Berisha.
Kreu i PD-së, Sali Berisha është paraqitur në SPAK paraditen e sotme në zbatim të masës së sigurisë “detyrim paraqitje”.
Ashtu si herët e tjera, kryedemokrati u prit nga mbështetës të tij, si edhe deputetë të PD-së jashtë ambienteve të Prokurorisë së Posaçme.
Berisha akuzohet se në cilësinë e kryeministrit të kohës, ka ndërmarrë veprime konkrete në miratim ligjesh dhe aktesh nënligjore, ku përfitues ishte edhe dhëndri i tij, Jamarbër Malltezi për ndërtimin e pallateve në truallin e ish-kompleksit sportive Partizani. Edhe Malltezi është nën akuzë për korrupsion por edhe për pastrim parash.
Sipas SPAK, ai ka përfituar të ardhura në vlerën e 5.4 milionë eurove nga një biznes ndërtimi në mënyrë të parregullt falë vendimeve të qeverisë të marra nga vjehrri i tij.